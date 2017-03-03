Телепроект «Крым.Реалии»: Дорогие продукты на радость чиновникам

Почти все продукты питания на оккупированном полуострове стоят значительно дороже чем на материковой Украине. Особенно это заметно если сравнивать цены на мясо.

Однако вопреки высоким ценам на продукцию объемы животноводства на полуострове продолжают сокращаться. После аннексии фермерские хозяйства Крыма оказались отрезанными от доступной кормовой базы. А тут еще и новая напасть – африканская чума свиней, которая пришла к свиньям на полуострове одновременно с армией российских чиновников. Совпадение?

Кто стоит за уничтожением крымского животноводства и кто из российских чиновников зарабатывает на этом – подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.