Политзаключенного Станислава Клыха этапировали в Верхнеуральск – адвокат

Украинского политзаключенного Станислава Клыха перевезли в Верхнеуральск. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский адвокат Николай Новиков.

«Мы пока не знаем точно куда именно, но судя по всему – в печально знаменитую «Верхнеуральскую крытку». Про текущее состояние Клыха ничего не известно, надеемся получить информацию на следующей неделе», – написал Новиков.

Адвокат добавил, что еще один полизключенный Николай Карпюк во Владимирском централе принципиально отказался от работы.

«Он и раньше говорил мне, что работать в России не будет. В связи с этим ему собираются ужесточить, а возможно, уже ужесточили режим содержания. Консул планирует посетить его в ближайшее время», – добавил Новиков.

26 мая суд в Чечне приговорил Николая Карпюка до 22,5 лет лишения свободы, еще одного украинца Станислава Клыха – до 20 лет заключения. В октябре Верховный суд России отклонил апелляцию Клыха и Карпюка на вынесенный им приговор.

Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни 19 мая признала украинцев виновными в участии в боевых действиях против российских правительственных войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, гибели и ранении нескольких десятков российских солдат.

Защита Карпюка и Клыха настаивала на снятии обвинений в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым статьям. Адвокаты требовали прекратить преследование украинцев.

Карпюк и Клых отрицают свою вину и заявляют, что никогда не были в Чечне, были захвачены российскими силовиками незаконно, а показания и признания были получены российским следствием под пытками.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Клых и Карпюк стали жертвами «пародии на правосудие».