В Крыму вынесли приговор мужчинам, которые убили таксиста в Ялте

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении Эбу-Бекира Аметова, Максима Болиха, Илдара Галиуллина, Анатолия Глушкова, которые ограбили и убили таксиста в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Крыма.

В ведомстве омечают, что осужденные «в июле 2015 года в Симферополе заказали поездку в Ялту, прибыв куда, чтобы не оплачивать услуги такси, убили и ограбили таксиста».

«Согласно позиции прокурора, Аметову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, Болиху – 7 лет, Галиуллину – 14 лет 1 месяца, Глушкову – 14 лет, с ограничением свободы на 1,5 года», – отметили в пресс-слжубе.

В ведомстве добавили, что отбывать наказание Аметов и Болих будут в исправительной колонии общего режима, Галиуллин и Глушков – строго режима.