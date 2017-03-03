В Днепропетровске показали выставку живописи о Крыме

В Днепропетровском художественном музее состоялось открытие выставки молодого художника, директора Музея украинской живописи Сергея Бурбело с названием «Qirim» («Крым. Украина»). Об этом сообщили в пресс-службе художника.

По словам художника, «Qirim» – вторая выставка произведений живописи из одноименной пейзажной серии, которую автор начал еще в 2013 году.

«Inspire-материалами к созданию цикла полотен стали впечатления и заметки из многочисленных путешествий по Крыму. Поэтому центром художественного внимания художника становятся легко опознаны исторические места многонационального и многострадального полуострова», – отмечает художник.

Автор утверждает, что «серия «Qirim» побуждает к размышлениям, приглашает двигаться от сферы абстрактных понятий к конкретным во времени и пространстве примеров, тем более сейчас, когда для нас эта тема вновь стала актуальной и общественно значимой».

Планируется, что художественный проект Сергея Бурбело будет представлен в столице, а затем – за рубежом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».