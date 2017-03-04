Парламент Португалии принял резолюцию, где Голодомор в Украине признан геноцидом

Парламент Португалии принял резолюцию, в которой Голодомор 1932-33 годов в Украине признан геноцидом. Об этом 3 марта сообщает Радіо Свобода.

Как говорится в резолюции, проект которой подала оппозиционная Социал-демократическая партия Португалии, парламент принял решение «выразить солидарность с украинским народом и признать геноцид, который привел к гибели около семи миллионов (так в тексте – КР) украинцев в 1932 и 1933 годах в Украине, и осудить все формы тоталитаризма и все разновидности нарушений и преступлений против человечности – такие, как те, что произошли в 1930-е годы в Украине». В резолюции говорится, что Великий голод (Голодомор) был вызван сталинским тоталитарным коммунистическим режимом.

Властная Социалистическая партия подала другой проект резолюции памяти жертв Большого голода в Украине, в которой слова «голодомор» нет; зато там говорится о том, что Голодомор стал «следствием аграрной политики в отношении крестьян, трагическим и ужасным последствием которой стала потеря миллионов жизней от голода». Парламент Португалии принял и эту резолюцию. В ней говорится о том, что парламент чтит память жертв Большого голода (Голодомора), который произошел в Украине в 1932-33 годах, а также чтит и тех, кто выжил, и их семьи, «чтобы обеспечить сохранение живой памяти о содеянном и сохранить память о тех, кто потерял жизнь».

В декабря 2016 года Верховная Рада Украины обратилась к государствам мира с призывом признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине преступлением геноцида украинского народа. С такими призывами обращался и президент Украины Петр Порошенко в ходе его встреч во время зарубежных визитов с председателями парламентов других стран.

В ноябре 2006 года Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

По некоторым сообщениям, до сих пор 24 страны мира признали Голодомор в Украине геноцидом.

Украинские влатси утверждают, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет 3 миллиона 941 тысяча человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют 6 миллионов 122 тысячи человек.