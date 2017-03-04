Власти Симферополя сообщили о восстановлении водоснабжения в шести домах

В шести многоквартирных домах в поселке Комсомольское возле Симферополя восстановили водоснабжение, прекращенного с 17 февраля из-за сгоревшего насоса. Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«В установленные сроки проведен ремонт водяного насоса и восстановлено водоснабжение шести жилых домов на ул. Шоссейная, где до настоящего времени в связи с аварийной ситуацией подвоз воды осуществлялся ГУП «Вода Крыма», – отметили в пресс-службе.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».