США заявили об ухудшении с правами человека в России из-за агрессии против Украины

Государственный департамент США сообщил в очередном ежегодном отчете о положении с правами человека в мире, в России на это положение и дальше в значительной мере и негативно влияет попытка аннексии Москвой украинского Крыма и ее поддержка боевикам-сепаратистам на востоке Украины.

Из почти 200 осмотренных в отчете, первом при новом государственном секретаре Рексе Тиллерсоне, стран и территорий, России адресованы одни из самых резких оценок, что резко контрастирует с преимущественно примирительной риторикой в отношении Москвы президента США Дональда Трампа и его ухода от публичных заявлений о правах человека в России или где-либо в мире.

Как говорится в русской части отчета, Москва, в частности, продолжает обучать, снаряжать и поставлять пророссийские силы на востоке Украины, к рядам сепаратистов присоединились «многочисленные боевики» из России.

«Стоящие доверия наблюдатели составляют вину за тысячи смертей и ранений гражданских и за широко распространенные злоупотребления на поддерживаемых Россией сепаратистов в Донбассе и на русские оккупационные власти в Крыму», – говорится в отчете.

В нем также упоминается о политически мотивированных арестах и задержаниях украинских граждан в России и судах над ними.

Также отчет критикует ограничения на политическую деятельность и свободу высказывания, собраний и средств информации. «Власть провела репрессивные законы и выборочно применяла уже имеющееся законодательство для запугивания, дискредитации, судебного преследования, заключения, задержаний, штрафов и подавления отдельных лиц и организаций, критически настроенных к власти», – заявили о России в США.

«Власть выбирала как особую цель лица и организации, которые выступали в поддержку власти Украины или выступали против действий власти России в Украине», – говорится в отчете.

Государственный департамент США обнародует такой отчет с обзором состояния прав человека во всем мире ежегодно.