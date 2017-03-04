В Крыму прогнозируют до 15 градусов тепла

В субботу, 4 марта, на крымском полуострове прогнозируют теплую погоду до +15 градусов. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

Ночью прогнозируется туман, днем – переменная облачность. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем – от +10 до +15. Ветер будет иметь ночью северо-западное направление, днем – юго-восточное, его сила составит 7-12 м/с.

В конце февраля в Крыму сообщалось о штормовом предупреждении. 22 февраля в районе причала Мисхора в 300 метрах от берега перевернулась моторная пластиковая лодка, в которой находились три человека, вышедшие в море на рыбалку. Один из рыбаков выплыл на берег самостоятельно, двое погибли.