Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий предложил Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам России объединить усилия «для создания конкурентоспособного туристического продукта». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Мы должны быть партнерами и работать, используя положительный опыт друг друга. Ситуация на туристическом рынке быстро меняется. Конкуренция возрастает, активные действия зарубежных стран направлены на диверсификацию и увеличение туристического потока. Сегодня идет борьба за российского туриста. А для того, чтобы победить, необходимо объединить усилия региональных властей, бизнеса, общественности. Нам необходимо оперативно реагировать на все изменения и вызовы, согласовывая наши действия, проводя мониторинг и анализ ситуации», – отметил он.

Ранее директор украинского Центра развития туризма Владимир Царук высказал мнение, что жители России этим летом предпочтут отдыху в аннексированном Крыму курорты Турции и Болгарии.

1 марта глава Ростуризма Олег Сафонов на туристическом форуме «Открытый Крым» заявил, что крымские отельеры должны умерить свои финансовые аппетиты и существенно снизить стоимость отдыха в гостиницах полуострова.

В середине января заместитель генерального директора организации «НТК Интурист» Сергей Толчин заявил, что Крым летом может остаться без туристов. Толчин подчеркнул, что стоимость крымских отелей не соответствуют качеству сервиса.

28 июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ «О Южном федеральном округе», в который включил аннексированный Крым. Таким образом, в России ликвидирован «Крымский федеральный округ», образованный после аннексии полуострова в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».