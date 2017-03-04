В Крыму анонсируют музыкальный фестиваль «Крымская весна»

В Крыму анонсируют проведение музыкального фестиваля «Крымская весна», приуроченного к третьей годовщине событий, во время которых Россия аннексировала Крым. Фестивальные концерты планируются с 12 по 17 марта в Симферополе, Ялте и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

По информации организаторов, главная цель фестиваля заключается в «напоминании о неразрывности общего историко-культурного пространства, исторического пути граждан России».

Как сообщается, в фестивале примут участие академический камерный «Вивальди-оркестр», артисты России Наталья Рожкова и Александр Скляр, актеры театра и кино Анатолий Журавлев, Сергей Маховиков, Андрей Рапопорт, лауреаты международных конкурсов Валерий Кучеренко, Светлана и Сергей Полянские.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».