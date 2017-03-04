Расходы бюджета аннексированного Крыма за январь превысили прошлогодний показатель более чем на 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Москве Министерства финансов Крыма.

«Расходы консолидированного бюджета Крыма за первый месяц текущего года составили 4,1 млрд руб, превысив прошлогодний показатель более чем на 700 млн руб, или 20,6%», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 3,5 млрд руб, или 85% от общей суммы исполнения приходится на финансирование отраслей социальной сферы. Кроме того, на 61%, или на 93,3 млн рублей увеличены по сравнению с минувшим годом расходы на экономику (развитие отраслей).

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Костяев высказал мнение, что в условиях санкций Крым сможет развиваться исключительно за счет прямых дотаций из российского бюджета.

В Сочи 27 февраля стартовал Российский инвестиционный форум. По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, в понедельник, 27 февраля, в рамках форума было подписано четыре инвестиционных соглашения на сумму около 11 миллиардов рублей. Во вторник, 28 февраля, в Крыму заявили про еще два соглашения о сотрудничестве: с Тамбовской и Нижегородской областями соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».