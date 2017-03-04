В Иордании казнили 15 человек по обвинению в терроризме и других преступлениях

На рассвете 4 марта в Иордании казнили 15 ранее судимых лиц, сообщил министр информации Махмуд аль-Момани. По его словам, 10 человек были повешены по обвинению в терроризме, еще пять по обвинению в других «отвратительных» преступлениях, таких как изнасилование, добавил министр.

Все повешенные были иорданцами, смертную казнь провели в одной из тюрем столицы Иордании Аммана.

В период 2006-2014 годов в Иордании действовал мораторий на смертную казнь. В 2005 году король Абдалла II заявил, что Иордания хочет стать первой ближневосточной страной, где к людям не будет применяться высшая мера наказания.

Хотя суды выносили смертные приговоры, они все же не проводились. Однако на фоне роста преступности в декабре 2014 года в Иордании повесили 11 человек, осужденных за убийство. Этот шаг вызвал критику со стороны правозащитных организаций. Позже были проведены еще несколько казней обвиняемых в терроризме.