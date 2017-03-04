Российский директор историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова сообщила, что не позволит купания в море на территории музея, ссылаясь на российский закон, который запрещает купание на территории особо ценного объекта культуры.

«Помимо этого на территории «Херсонеса Таврического» нет специально оборудованных пляжей, а также необходимо уважать чувства верующих, которые идут на богослужение», – цитирует Мельникову «Новости Крыма».

По словам директора, она несет персональную ответственность за то, что происходит на территории музея-заповедника.

«В прошлом году было две сломанных ноги, одна вывихнутая рука и люди, с которыми это произошло, в общем-то могут подать на меня в суд», – отметила она.

Ранее сообщалось, что Светлана Мельникова отрицает наличие конфликта музея с Крымской и Симферопольской епархией в аннексированном Крыму.

До этого Московский патриархат в лице протоиерея Крымской и Симферопольской епархии Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.