Трамп требует расследования «связей» демократов Шумера и Пелоси с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении политиков-демократов Чарльза Шумера и Нэнси Пелоси из-за их, как он заявил, «связей» с Россией и президентом Владимиром Путиным.

«Мы должны начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Настоящий лицемер», – написал Трамп на странице в Twitter, добавив фото 2003 года, где Шумер и Путин пьют вместе кофе с пирожными.

Позже президент США разместил фотографию с ведущим демократом, членом Палаты представителей Нэнси Пелоси (от Калифорнии), которая изображена на обеде с российскими чиновниками в 2010 году.

«После Шумера я предлагаю провести еще одно расследование – по связям Пелоси с Россией и ее лжи по этому поводу», – добавил Трамп.

Лидер сенатского меньшинства из Нью-Йорка Чарльз Шумер ответил Трампу, заявив, что «с радостью расскажет» о его встрече с Путиным, что, по его словам, имела место «в присутствии прессы и общественности». Он предложил Трампу сделать то же самое.

Нэнси Пелоси в ответ на призыв президента США Дональда Трампа провести расследование по ней из-за «связей» с Россией обвинила американского президента в некомпетентности.

«Дональд Трамп не знает разницы между официальной встречей, которую снимает пресса, и закрытой секретной встречей, о которой солгал его министр юстиции под присягой», – написала Пелоси в Twitter.

Новая администрация президента США Дональда Трампа оказалась под шквалом запросов от политиков и общественности относительно возможных связей с российской властью и контактов команды Трампа с чиновниками России во время президентской избирательной кампании 2016 года.

Разведывательные службы США и отдельные политики, как демократы, так и республиканцы, утверждают, что Москва пыталась вмешиваться в американскую президентскую кампанию. Кремль эти обвинения отвергает.