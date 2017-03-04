Эрдоган назвал арестованного в Турции корреспондента Die Welt «немецким шпионом»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал арестованного корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджеля «немецким шпионом».

«Он как представитель РПК (группировка «Рабочая партия Курдистана») и немецкий агент, в течение месяца скрывался в консульстве Германии. Целый месяц мы требовали выдать его нам, чтобы он предстал перед судом», – сказал Эрдоган 3 марта в Стамбуле.

Отношения между Турцией и Германией и до ареста немецкого журналиста были напряженными из-за заявления Берлина о притеснениях властью общественности после неудачной попытки государственного переворота в июле прошлого года. В то же время тысячи жителей Германии, родом из Турции, провели летом прошлого года акции в поддержку политики Эрдогана.

Среди обвинений, которые забрасывает Анкара журналисту Юджелю, не только шпионаж в пользу Германии, но и пропаганда запрещенной в Турции группировки «Рабочая партия Курдистана» и связи со священнослужителем в изгнании Фетхуллахом Гюленом, которого Эрдоган считает вдохновителем военного переворота.

Протестующие по всей Германии вышли на улицы, чтобы поддержать Дениза Юджеля, у которого двойное – немецкое и турецкое гражданство.

Немецкая газета Die Welt сообщила о задержании своего корреспондента в Турции 17 февраля. Издание указывало, что причиной стали материалы Юджеля о взломе почты министра энергетики Турции Берат Албайрак – зятя президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дениз Юджель является первым западным журналистом, задержанный в рамках проверок турецкими властями СМИ по делу о неудачном госперевороте.