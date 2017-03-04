В Крыму незаконно сорвали около 12 тысяч побегов подснежника – Минприроды Крыма

Подконтрольное Кремлю Министерство экологии и природных ресурсов Крыма выявило в феврале 2017 года 28 фактов незаконной реализации около 12 тысяч побегов подснежника, занесенного в Красную книгу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе мероприятий выявлены факты реализации подснежника складчатого в общем количестве 12 512 побегов. Указанные действия являются нарушением статьи 60 Федерального закона от 10 января 2002 года 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьи 20 Закона Республики Крым от 10 декабря 2014 года № 306-1/14 «О растительном мире», – говорится в сообщении.

Общая сумма вреда, причиненного краснокнижным растениям, составила 5 630 400 рублей, сообщают в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Сакском районе аннексированного Крыма инспекторы подконтрольного Кремлю министерства экологии и природных ресурсов Крыма выявили массовую вырубку деревьев в лесозащитной полосе.

Перед этим специалисты подконтрольной Кремлю Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки обнаружили факты незаконных рубок на территории Комсомольского участкового лесничества Судакского лесничества. Эксперты оценили ущерб на сумму свыше 9 млн рублей.