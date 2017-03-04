Сербия: крайние правые выкрикивали пророссийские лозунги во время выступления Могерини в парламенте

Председателя европейской дипломатии Федерику Могерини встретили свистом и пророссийскими лозунгами представители крайне правых сил во время ее выступления в парламенте Сербии 3 марта.

Когда в ходе своего 25-минутного выступления Могерини призвала к интеграции Западных Балкан в ЕС, отдельные депутаты сербского парламента, выступающие против вступления Сербии в ЕС и за более тесные связи с Россией, начали стучать по лавкам и скандировать «Сербия, Россия! Нам не нужен Союз». Некоторые из законодателей развернул плакат с надписью «Сербия не доверяет Брюсселю».

«Это некрасиво быть грубыми с леди. Но это вопрос политики... Речь идет о сложной политической ситуации здесь, в регионе, а также о различных способах интерпретировать путь, по которому идти Сербии», – прокомментировала ситуацию верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Могерини заявила депутатам, что Сербия играет важную роль в поддержании мира в Балканском регионе. Сербия, ЕС и Западные Балканы в целом тесно связаны и нуждаются друг в друге, добавила она.

«На вас есть большая ответственность, потому что Сербия всегда была на перекрестке разных миров», – отметила Могерини, которая начала свое турне Западными Балканами из Черногории и закончит в Косово.

Сербия переживает раскол между теми, кто стремится к интеграции с Западом, и теми, кто хочет тесного союза с Россией.

Выросла также напряженность в отношениях Сербии с Боснией и Хорватией. Сербия также отказалась признать независимость своей бывшей провинции Косово, на чем перед вступлением Сербии в ЕС настаивают в блоке. Политическая нестабильность также грозит южным соседям Сербии – Македонии и Черногории.

Своей поездкой Западными Балканами Федерика Могерини пытается «успокоить» регион заявлениями о том, что ЕС остается открытым для расширения, несмотря на прошлогоднее решение Великобритании покинуть блок.