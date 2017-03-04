Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении работника Ялтинского городского отдела Госкомрегистра Крыма, который нарушил закон при регистрации права на земельный участок в Алупке. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Должностное лицо, достоверно зная о том, что земельный участок площадью 0,13 га в Алупке не предоставлялся в собственность подателю документов на регистрацию, зарегистрировал за ним недвижимость. В результате из муниципальной собственности выбыл земельный участок, расположенный на территории санаторно-курортных учреждений, стоимостью 7,1 млн рублей», – говорится в сообщении.

Максимальное наказание по статье, в которой подозревается сотрудник Госкомрегистра, – лишение свободы на срок до четырех лет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».