Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Новости

САП рассматривает все законные варианты избрания меры пресечения Насирову сегодня-завтра – Холодницкий

Назар Холодницкий

Назар Холодницкий

Смотреть комментарии

Специализированная антикоррупционная прокуратура принимает все предусмотренные законом меры для скорейшего избрания меры пресечения отстраненному от обязанностей председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Об этом говорится на странице САП в Facebook со ссылкой на главу ведомства Назара Холодницкого.

«Мы будем принимать все предусмотренные уголовным процессуальным законом меры для обеспечения проведения судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемому сегодня или завтра, в предусмотренные законом сроки, в том числе и с участием подозреваемого через средства видеосвязи», – сообщил Холодницкий.

По его словам, возникает вопрос, сможет ли суд провести заседание в выходные дни.

«Однако должны избежать обвинений стороны защиты в том, что следователи или процессуальные действия ухудшают состояние здоровья подозреваемого», – добавил глава САП.

Сегодня стало известно, что Романа Насирова транспортировали из больницы «Феофания» в другое медицинское учреждение. Как сообщили в пресс-службе НАБУ – для подтверждения или опровержения диагноза, а затем и принятия решения о сроках и способе проведения судебного заседания по избранию меры пресечения.

По данным СМИ, перевезли Насирова в Институт кардиологии имени академика Стражеско.

Сам Роман Насиров через соцсети заявил, что не имитирует заболевания и настроен со временем пойти в суд для избрания ему меры пресечения.

В ночь на 3 марта в больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Позже врачи заявили, что у чиновника случился инфаркт.

Ранее, 2 марта, НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ДФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ДФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.

Роман Насиров неоднократно вызывался на допрос по этому делу, что сам подтверждал недавно в одном из интервью.

По данным программы «Схемы», детективы НАБУ подозревают голову ДФС в злоупотреблении властью во время личного подписания решений о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты депутата Александра Онищенко, которые фигурируют в основном производстве, так называемом «газовом деле Онищенко».

В этом деле детективы НАБУ подозревают Онищенко в организации схемы хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Онищенко отрицал свою причастность к этому и называл возбужденное дело давлением на него с целью отобрать его бизнес.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG