САП рассматривает все законные варианты избрания меры пресечения Насирову сегодня-завтра – Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура принимает все предусмотренные законом меры для скорейшего избрания меры пресечения отстраненному от обязанностей председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Об этом говорится на странице САП в Facebook со ссылкой на главу ведомства Назара Холодницкого.

«Мы будем принимать все предусмотренные уголовным процессуальным законом меры для обеспечения проведения судебного заседания по избранию меры пресечения подозреваемому сегодня или завтра, в предусмотренные законом сроки, в том числе и с участием подозреваемого через средства видеосвязи», – сообщил Холодницкий.

По его словам, возникает вопрос, сможет ли суд провести заседание в выходные дни.

«Однако должны избежать обвинений стороны защиты в том, что следователи или процессуальные действия ухудшают состояние здоровья подозреваемого», – добавил глава САП.

Сегодня стало известно, что Романа Насирова транспортировали из больницы «Феофания» в другое медицинское учреждение. Как сообщили в пресс-службе НАБУ – для подтверждения или опровержения диагноза, а затем и принятия решения о сроках и способе проведения судебного заседания по избранию меры пресечения.

По данным СМИ, перевезли Насирова в Институт кардиологии имени академика Стражеско.

Сам Роман Насиров через соцсети заявил, что не имитирует заболевания и настроен со временем пойти в суд для избрания ему меры пресечения.

В ночь на 3 марта в больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Позже врачи заявили, что у чиновника случился инфаркт.

Ранее, 2 марта, НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ДФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ДФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.

Роман Насиров неоднократно вызывался на допрос по этому делу, что сам подтверждал недавно в одном из интервью.

По данным программы «Схемы», детективы НАБУ подозревают голову ДФС в злоупотреблении властью во время личного подписания решений о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты депутата Александра Онищенко, которые фигурируют в основном производстве, так называемом «газовом деле Онищенко».

В этом деле детективы НАБУ подозревают Онищенко в организации схемы хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен. Онищенко отрицал свою причастность к этому и называл возбужденное дело давлением на него с целью отобрать его бизнес.