В Алупке завершили капитальный ремонт канализационного коллектора, который проходит под зданием Воронцовского дворца и по территории старинного реликтового парка. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

«В рамках федеральной целевой программы были выделены средства на капитальный ремонт коллектора – 144 млн. рублей. Благодаря этим средствам и усилиям ГУП РК «Водоканал Южного берега Крыма» удалось заменить 2,5 км сетей. Работа, которая продолжалась почти три года, увенчалась успехом», – цитирует главу администрации Ялты Андрея Ростенко пресс-служба ведомства.

По его утверждению, коллектор многие годы находился в аварийном состоянии и угрожал экологической ситуации региона.

Ранее Ростенко сообщал, что подъезды к дворцам Южного берега Крыма очистят от объектов торговли. Первыми в планах на сносы – торговые объекты вокруг замка Ласточкино гнездо и Воронцовского дворца.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».