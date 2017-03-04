Иран ведет переговоры о покупке крылатых ракет у России – СМИ

Иран уже ведет переговоры о покупке крылатых ракет у России, как, вероятно, и других видов вооружения, после завершения срока запрета ООН на продажу Ирану оружия в 2020 году. Об этом сообщает 3 марта издание Bloomberg со ссылкой на отчет управления военно-морской разведки США.

Сообщается, что Иран в частности будет рассматривать приобретение новых кораблей, подводных лодок и противокорабельных ракет после отмены основной санкции – на поставку Тегерану обычных вооружений. Отмена этого эмбарго «позволит Ирану осуществлять иностранные приобретения, которые были недоступны» на протяжении многих лет, говорится в докладе.

В документе говорится, что Иран уже сейчас ведет переговоры с Москвой о приобретении крылатых ракет SS-N-26 «Яхонт» для размещения на надводных кораблях.

В отчете отмечается, что большая часть оружия Тегерана пока производится в Иране и уступает по качеству и производительности произведенной в России, Китае и на Западе. Тем не менее, ВМС США часто критикуют силы иранской Революционной гвардии (Корпус стражей Исламской революции) за притеснения американских судов в международных водах у берегов Ирана.