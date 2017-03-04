В Симферополе анонсируют проведение в воскресенье, 5 марта, пробег, посвященный «Международному Дню женщин» – 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщается, пробег проводится в целях «пропаганды здорового образа жизни, воспитания у жителей города и Крыма внимательного, заботливого отношения к женщинам, утверждения за ними высокой роли в общественно-политической, трудовой, культурной, воспитательной жизни государства».

8 марта 2016 года жена российского главы Крыма Сергея Аксенова Елена заявила, что они с мужем много лет не отмечают 8 марта. В то же время на сайте Аксенова появилось поздравление крымчанок с Международным женским днем, в котором он заявил, что «женщины сыграли особую роль в событиях «Крымской весны»​.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».