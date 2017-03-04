Аксенов заявил об очередных кадровых перестановках в Крыму

В подконтрольных Кремлю муниципалитетах Крыма могут заменить руководителей отделов земельных и архитектурных управлений. Об этом 4 марта во время субботнего совещания заявил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает его пресс-служба.

Начальник управления аппарата Совета министров Крыма Елена Шевцова рассказала, что в регионах не выполнили в полном объеме мониторинг договоров аренды земельных участков, градусловий, ограничений застройки участков, выданных до 1 января 2015 года.

«Как правило, архитектор и начальник земельного управления знает все до каждого квадратного метра на своей территории. Тем более те, кто еще с 2010 года, условно, находится на этой должности. Примем решения, особенно по тем, кто не предоставляет информацию, заменить руководителей отделов земельных и архитектурных управлений, которые работали в предыдущие годы и сейчас не предоставляют информацию», – заявил Аксенов.

Накануне главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, восстановленный в должности по решению подконтрольного Кремлю центрального районного суда крымской столицы, написал заявление на увольнение.

Перед этим сообщалось, что Мавлютов, которого подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку в ноябре 2016 года, восстановлен в должности по решению суда и вышел на работу.

По сообщению российского главы администрации города Геннадия Бахарева, основной причиной увольнения Мавлютова стало то, что за время работы архитектора «для города ничего сделано не было».

В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.