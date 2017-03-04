На западе Афганистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 8 гражданских

Не менее 8 гражданских в Афганистане погибли вечером 3 марта в результате атаки в западной провинции Фарах, говорится в официальных сообщениях. Среди погибших, как сообщается, 4 детей, однако неизвестно, что именно послужило причиной смерти.

Как сообщил представитель администрации провинции 4 марта, говорится о взрыве бомбы в районе Бала булук. В то же время, семьи пострадавших утверждают, что это был авиаудар. В частности, местная жительница, мать четверых детей Салима сказала, что двое ее детей были убиты и один ребенок ранен во время авиаудара.

Представитель министра обороны Афганистана Давлат Вазири заявил, что сейчас силовики пытаются выяснить обстоятельства случившегося.

«Нам известно об утверждениях, которые делали местные жители, прямо сейчас происходит расследование инцидента в провинции Фарах», – отметил он.

В районе Бала булук в последнее время произошло несколько столкновений между проправительственными силами и боевиками.