Крымский.Пармезан: Крым ждет инвестиции, туристов и новую резиденцию Медведева

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 4 марта Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Мокрушин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму.Сколько лет ждут обещанных туристов, кто из инвесторов рискнет начать бизнес на полуострове под санкциями и как долго держался Дмитрий Медведев, чтобы нажить имущество на 70 миллиардов рублей? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Программа звучит в эфире Радио Крым.Реалии. Время эфира: 18:10 – 18:40 (19:10 – 19:40 в Крыму). Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.