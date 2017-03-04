В крымском МЧС заверили, что держат на контроле ситуацию с африканской чумой свиней

Специалисты отдела надзорной деятельности российского МЧС по Советскому району осуществляют комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения африканской чумы свиней среди жителей сельского поселения. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заболевание животных не представляет угрозу для людей. Принимаются все меры, предусмотренные инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания. Ситуация находится на строгом контроле МЧС Крыма», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что 28 февраля 2017 года в селе Ровенки, Дмитровского сельского поселения, было обнаружено 25 павших домашних свиней. Сотрудники ветеринарной службы изъяли пробы и отправили их на экспертизу, которая позже выявила генетический материал вируса африканской чумы свиней.

В соответствии с постановлением № 135 подконтрольной Кремлю администрации Советского района от 3 марта 2017 года введен режим чрезвычайной ситуации на территории Советского района.