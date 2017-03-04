Musafir vaqtı: Крымскотатарская кухня стала трендом столицы

Сегодня в гостях «Musafir vaqtı» учредитель ресторана «Софра» – Асан Буджуров. Асан, родом из Алушты, по специальности архитектор, и это заметно в мелких деталях заведения. Маленькие и большие крымскотатарские заведения Киева воссоздают для посетителей атмосферу Южного берега Крыма. В новом выпуске программы детальнее познакомимся с рестораном «Софра».

Автор программы – Халисе Зинедин.

Время эфира: 18:40 – 18:50 (19:40 – 19:50 в Крыму). Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.