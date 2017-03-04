Трамп обвинил Обаму в прослушке своего телефона

Президент США Дональд Трамп без предоставления доказательств обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его разговоров в нью-йоркском офисе во время избирательной кампании. Об этом Трамп написал на своей странице в Твиттере.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал меня в «Трамп-тауэр» прямо перед победой – ничего не узнал. Это какой-то маккартизм», – написал Трамп.

В еще нескольких сообщениях в соцсети нынешний американский президент заявил, что Обама перехватывал и отслеживал его звонки.

«Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры во время сакрального избирательного процесса. Это Никсон / Уотергейт (прослушивание телефонных разговоров в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне в 1972 году, что привело к отставке президента-республиканца Ричарда Никсона в 1974-м – КР). Плохой (или больной) парень», – отметил Трамп.

Барак Обама после завершения срока президентских полномочий пока не ведет публичную жизнь. Комментариев от экс-президента на упреки преемника нет.

Дональд Трамп часто использует свою страницу в Twitter, чтобы «атаковать» соперников.

Трамп проводит выходные в своей резиденции в Палм-Бич в штате Флорида.