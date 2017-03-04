Симферопольские дорожные службы игнорируют ремонт некоторых улиц

В Симферополе службы, занимающиеся ремонтом центральных дорог, игнорируют прилегающие улицы. Об этом 4 марта сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В частности, такая ситуация наблюдается в районе улицы Севастопольской. Эта улица считается одной из самых загруженных в городе. В прошлом году было принято решение расширить проезжую часть за счет вырубки деревьев. Это позволило уменьшить пробки на Севастопольской.



В рамках расширения улицы дорожные службы уложили новый асфальт, отвели место для остановок общественного транспорта, а также проложили тротуар для пешеходов.



Одновременно рядом расположенные улицы по-прежнему требуют ремонта. В частности, такую картину можно увидеть на прилегающей улице в районе автостанции «Западная». По словам местных жителей, здесь ремонт не осуществлялся последние 20 лет. На дороге постоянно собирается вода и грязь. Будут ли дорожные службы ремонтировать эту улицу – жители не знают.

В начале февраля сообщалось, что подконтрольное Кремлю министерство транспорта Крыма отказало администрации Симферополя в выделении 100 миллионов рублей на аварийный ямочный ремонт дорог.

Службы полуострова составляют интерактивную карту повреждений дорожного полотна, где каждый желающий может добавить точку, которой обозначена яма или участок необходимый для ремонта.​