Донецкая фильтровальная станция возобновила работу – Жебривский

Работу Донецкой фильтровальной станции восстановили. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Возобновлена работа Донецкой фильтровальной станции. Утром ремнотники КП «Вода Донбасса» в сопровождении представителей СЦКК и мониторинговой миссии ОБСЕ зашли на станцию и начали восстановительные работы. Сейчас станция работает, насосы начали качать воду в сети и городские резервуары», – написал Жебривский.

Он предположил, что централизованное водоснабжение в Авдеевке будет восстановлено ориентировочно в 20: 00-21: 00 субботы, 4 марта.

24 февраля после обстрелов остановила свою работу Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает питьевой водой более 600 тысяч жителей Авдеевки, Ясиноватой и Донецка.

Украинская сторона и пророссийские боевики обвинили друг друга в этих обстрелах.

Украинские военные накануне заявляли, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции. Боевики, в свою очередь, обвинили украинских военных в нарушении режима тишины на фильтровальной станции.

В Минске 1 марта Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала инициативу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об обеспечении круглосуточного видеонаблюдения за Донецкой фильтровальной станцией.