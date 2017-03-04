В Крыму намерены провести отчуждение свиней в очаге заболевания АЧС

В Крыму планируют организовать и провести отчуждение свиней на территории эпизоотического очага заболевания африканской чумы свиней и первой угрожаемой зоны. Соответствующее распоряжение принял подконтрольный Кремлю крымский парламент.

«Республиканской чрезвычайной противоэпизоотической комиссии создать рабочую группу по отчуждению свиней в эпизоотическом очаге заболевания африканской чумой свиней на территории эпизоотического очага и утвердить ее персональный состав», – говорится в тексте документа.

Утром 4 марта сообщалось, что в селе Карасевка Белогорского района Крыма введен карантин из-за угрозы распространения африканской чумы свиней.

28 февраля 2017 года в селе Ровенки, Дмитровского сельского поселения, было обнаружено 25 павших домашних свиней. Позже экспертиза выявила генетический материал вируса африканской чумы свиней.

В соответствии с постановлением № 135 подконтрольной Кремлю администрации Советского района от 3 марта 2017 года введен режим чрезвычайной ситуации на территории Советского района.