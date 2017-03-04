Севастополь может получить 8,7 млрд рублей на финансирование объектов ФЦП

Министерство экономического развития России одобрило заключение соглашений о финансировании объектов Федеральной целевой программы Севастополя на сумму 8,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

В ведомстве отметили, что в 2017 году в рамках ФЦП в Севастополе начнется строительство трех детских садов и одной школы. На эти цели заложено более 900 млн рублей. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

«За счет средств ФЦП в 2017 году также будет проведена модернизация городской системы водо- и теплоснабжения, которая включает реконструкцию котельных, теплосетей и центральных тепловых пунктов», – отметили в ведомстве.

На 1 марта 2017 года в целом по всем российским государственным целевым программам, реализуемым на территории Севастополя, городское правительство заключило с российскими органами власти 32 соглашения о финансировании работ на общую сумму 11 млрд рублей.