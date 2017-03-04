В Татарстане несколько сотен человек протестовали из-за банкротства ведущих банков республики

Несколько сотен человек вышли 4 марта на акцию протеста в Казани –столице татарской национальной автономии в составе России. Большинство из более 300 демонстрантов составляли клиенты трех ведущих банков Республики Татарстан, чьи лицензии были отозваны российским Центробанком. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Участники акции прошли к зданию правительства, где передали свое обращение к руководству республики. Письма лично получил премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, который также является председателем правлений банков-банкротов.

Письма содержат предложения по решению проблемы возмещения утраченных сбережений клиентов банков, в том числе создание совместного комитета из представителей власти и вкладчиков.

Власти республики пообещали до 6 марта ответить на обращения протестующих. Халиков обязался передать предложения президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Центробанк России 3 марта отозвал лицензии у трех татарстанских финансовых учреждений – «Татфондбанк», «Интехбанк» и «Анкорбанк». Во всех трех региональное правительство является крупнейшим акционером. «Татфондбанк» является одним из крупнейших банков в регионе и 42-м в банковской системе всей России.