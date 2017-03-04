Настойку боярышника в Крыму планируют продавать в таре по 25 мл

Настойки, капли и эликсиры в аптеках Крыма планируют продавать в таре с ограниченным объемом. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства здравоохранения Крыма.

«В перечень лекарственных препаратов объемом не более ‎25 мл вошли следующие настойки и капли: боярышника плоды, шиповника плоды, элеутерококка колючего корневища с корнями, эхинацеи пурпурной, клюквы четырехлепестной ягоды, смородины черной ягоды», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что ограничения по объему тары распространяются на препараты для внутреннего применения и должны соблюдаться при их производстве, продаже и передаче.

25 января на официальном сайте Роспотребнадзора опубликовали сообщение, в котором сообщалось о продлении ограничения на розничную торговлю в аннексированном Крыму непищевой спиртосодержащей продукции, к которой относится лосьон «Боярышник».

В начале января 2017 года подконтрольный Кремлю Роспотребнадзор Крыма выявил в семи торговых точках полуострова 76,65 литра запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции.

26 декабря 2016 года Роспотребнадзор ввел запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. 30-дневный запрет вступил в силу после того, как в российском Иркутске от отравления косметическим средством «Боярышник» погибло 77 человек. Выяснилось, что все они пили концентрат для ванн «Боярышник», в котором вместо этилового спирта был смертоносный метиловый.