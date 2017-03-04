Полиция сообщила о «заминировании суда», где должны избирать меру пресечения Насирову

К зданию Шевченковского районного суда в Киеве, где должно состояться заседание для избрания меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову, прибыли полицейские. Как сообщил журналист программы «Схемы» Михаил Ткач со ссылкой на силовиков, поступил сигнал о заминировании здания.

В то же время эвакуация из здания еще не началась.

Медицинский автомобиль уже доставил Насирова в здание суда. В то же время в помещении чиновника еще нет.

Шевченковский районный суд Киева в 19:00 4 марта должен был начать заседание для избрания меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Судебное заседание вовремя не началось.

Поздно вечером в воскресенье, 5 марта, истекает 72-часовой срок, в течение которого мера пресечения должна быть избрана. Адвокат Насирова назвал точное время, это 23:57.

Специализированная антикоррупционная прокуратура принимает все предусмотренные законом меры для скорейшего избрания меры пресечения отстраненному от обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Об этом 4 марта сообщил председатель САП Назар Холодницкий.

В ночь на 3 марта в больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насиров сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Позже врачи заявили, что у чиновника случился инфаркт.

2 марта НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.