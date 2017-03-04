Представитель Обамы отверг обвинения Трампа о прослушивании телефонов

Представитель 44-го президента США Барака Обамы Кевин Льюис категорически отверг обвинения действующего президента США Дональда Трампа относительно вероятного прослушивания разговоров в здании Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом 4 марта сообщает Радіо Свобода.

«Ни президент Обама, ни любой чиновник Белого дома никогда не приказывал наблюдать за любым гражданином США. Любое предположение о другом – это просто ложь», – отметил Льюис.

Президент США Дональд Трамп 4 марта без предоставления доказательств обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его разговоров в нью-йоркском офисе во время избирательной кампании.

«Ужасно! Только узнал, что Обама прослушивал меня в «Трамп-тауэр» прямо перед победой – ничего не узнал. Это какой-то маккартизм», – написал Трамп на странице в Twitter.

Дональд Трамп часто использует свою страницу в Twitter, чтобы «атаковать» соперников. Трамп проводит выходные в своей резиденции в Палм-Бич в штате Флорида.