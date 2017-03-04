Усыпленных в Крыму свиней сожгут возле жилого села – местные жители

Усыпленные свиньи, свезенные из нескольких крымских сел, в ночь на 5 марта будут сожжены в окрестностях села Кирпичное Белогорского района. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщили местные жители.

«Усыпили свиней с частных дворов под видом африканской чумы, выплатили компенсацию 88 рублей за килограмм. Свезли на утилизацию поголовье свиней в связи с карантином с близлежащих сел Криничное и Кирпичное, и собираются сжигать их ночью в пятистах метрах от жилых домов. Все это происходит на глазах детей. Внизу в ста метрах протекает река Тана-Су, которая течет ниже по течению через город Белогорск с населением в 20 тысяч человек. Мы возмущаемся, но нас власти не хотят слышать», – сообщили жители села Кирпичное.

По информации местных жителей, представители местной власти соорудили деревянный поддон, установленный на автошины, куда сложили тела усыпленных свиней, оказавшихся в первой зоне карантина.

«На дороге к селу Криничное и Кирпичное выставлен карантинный пост из ветеринаров и полиции. В прошлом году в Криничном уничтожили всех кур из-за куриного гриппа, теперь уничтожили всех свиней. Сколько лет прожили в Украине, никогда такого не было», – отмечают местные жители.

В селе Карасевка Белогорского района Крыма введен карантин из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Как сообщает пресс-служба подконтрольного России Государственного комитета ветеринарии Крыма, очаг заболевания обнаружен в одном из личных подсобных хозяйств.

4 марта сообщалось, что В Крыму планируют организовать и провести изъятие свиней на территории очага заболевания африканской чумы свиней.