Насирова на носилках занесли в здание суда в Киеве

Председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова на носилках занесли в помещение Шевченковского районного суда в Киеве. Об этом в трансляции Радіо Свобода и программы «Схемы» сообщил журналист Михаил Ткач.

По его словам, Насиров в это время не подавал признаков сознания. Перед тем адвокаты председателя ГФС заявляли, что верхняя граница артериального давления у чиновника достигала показателя 180. Этому предшествовал вызов в Насирова новой бригады скорой помощи, врачей вызвала жена 38-летнего налоговика.

В сообщении отметили, что Насиров не просто открывает глаза, но и кивает и говорит с адвокатами. Он в сознании.

Более двух часов машина, которая привезла Насирова из Института кардиологии имени академика Стражеско, стояла на территории Шевченковского районного суда.

Заседание начали позже из-за анонимного звонка о заминировании суда, сообщение оказалось ложным.

Шевченковский районный суд Киева в 19:00 4 марта должен был начать заседание для избрания меры пресечения председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Судебное заседание вовремя не началось.

Поздно вечером в воскресенье, 5 марта, истекает 72-часовой срок, в течение которого мера пресечения должна быть избрана. Адвокат Насирова назвал точное время, это 23:57.

Специализированная антикоррупционная прокуратура принимает все предусмотренные законом меры для скорейшего избрания меры пресечения отстраненному от обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову. Об этом 4 марта сообщил председатель САП Назар Холодницкий.

В ночь на 3 марта в больнице «Феофания» детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокурора САП вручили председателю Государственной фискальной службы Роману Насиров сообщение о подозрении по статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Позже врачи заявили, что у чиновника случился инфаркт.

2 марта НАБУ провело обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями председателя ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям с орбиты народного депутата Александра Онищенко.