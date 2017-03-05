В Ростове-на-Дону прошел премьерный показ фильма о Борисе Немцове

В Ростове-на-Дону 4 марта прошел премьерный показ фильма об убитом два года назад оппозиционном российском политике Борисе Немцове. Об этом сообщает Радио Свобода.

Впервые автор фильма Владимир Кара-Мурза младший не смог представить свою работу лично, он проходит реабилитацию в одной из зарубежных клиник после болезни.

Активистам общественного движения «Открытая Россия» пришлось перенести место показа фильма «Немцов» и презентации нескольких правозащитных проектов после того, как за три дня до проведения мероприятия им заявили о внезапной необходимости проведения технических работ на первоначальной площадке.

Отказали в аренде соответствующих залов и в других местах. По словам регионального координатора «Открытой России» Анастасии Шевченко, за попыткой помешать показу стоят власти города, поэтому новое место показа было решено широко не афишировать.

Тем не менее, активисты «Национально-освободительного движения» все-таки узнали, где проходит мероприятие, которое организовала «Открытая Россия» и провели серию одиночных пикетов.

Накануне в России оштрафовали активистку за акцию памяти Бориса Немцова.

«Администрация нашего города почему-то боится даже самой фамилии «Немцов». Он в свое время несколько раз приезжал к нам, и дважды ему не давали провести запланированные мероприятия. Один раз так же, как и сейчас, в последний момент расторгли договор об аренде зала, и Борису пришлось встречаться с людьми на улице», – добавила Анастасия Шевченко.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Суд по этому делу продолжается. Акции памяти оппозиционного политика прошли в эти выходные во многих городах России, а также за рубежом.