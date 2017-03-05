В Крыму анонсировали ралли советских автомобилей

В Крыму на май 2017 года анонсировали ралли советских автомобилей «Нахимов». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства курортов и туризма Крыма.

«На полуострове в третий раз пройдет классик-ралли «Нахимов», организованное автомобильным историческим обществом Gorkyclassic.

Мероприятие будет длиться на протяжении двух дней по трассам Южного берега Крыма, горного Крыма, Симферопольского района и Севастополя. В нем примут участие 30 спортсменов из Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Ознакомиться с автомобилями классических советских марок можно будет во время их стоянок на главных площадях Ялты, Алушты, Севастополя», – отметили в ведомстве.

Классик-ралли «Нахимов» – это весеннее состязание на регулярность движения и выносливость для экипажей на советских автомобилях, которое впервые прошло в Крыму с 1 по 3 мая 2015 года.