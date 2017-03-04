Польша не поддержит Туска на второй срок президентства в Европейском совете

Польское правительство не будет поддерживать намерение бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска быть переизбранным на второй срок на посту президента Европейского совета. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Лидер правящей ныне в Польше правой партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский заявил 4 марта, что Туск «нарушает элементарные правила Европейского союза», и поэтому партия не может поддержать его кандидатуру «ни при каких обстоятельствах».

Качинский добавил, что он считает Туска «морально ответственным» за смерть своего брата, бывшего президента Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе в 2010 году в России во время пребывания Туска в должности премьер-министра.

Впоследствии 4 марта министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что его правительство предложило вместо Туска кандидатуру другого польского представителя – заместителя председателя Европарламента Яцека Сариуш-Вольского

Лидеры ЕС выбирают президента Европейского совета большинством голосов, поэтому отсутствие польской поддержки не обязательно будет означать отказ от избрания Туска президентом Европейского совета на второй срок.