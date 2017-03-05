Во Франции продолжают уходить в отставку участники президентской кампании Фийона

Глава предвыборного штаба Франсуа Фийона, кандидата в президенты Франции от правой партии «Республиканцы», заявил, что покинет свой пост. Ранее на этой неделе в отставку подал пресс-секретарь Фийона. От поддержки кандидата отказались многие из его однопартийцев, а также центристы, сообщает «Международное французское радио» (RFI).

В воскресенье, 5 марта, на площади Трокадеро в Париже должен состояться митинг в поддержку Фйиона, который уже заявил, что не откажется от борьбы за президентское кресло, даже если ему предъявят обвинения. Кандидата вызвали в следственные органы на 15 марта. Ранее Фийон утверждал, что снимет кандидатуру в случае выдвижения обвинений.

Организаторы акции в поддержку Фийона надеются, что в ней примут участие от 40 до 50 тысяч французов.

Франсуа Фийон после победы на праймериз правых в ноябре 2016 считался фаворитом президентской гонки. Однако в конце января 2017 сатирическое издание Le Canard enchaîné опубликовало информацию о том, что Фийон как депутат парламента нанимал на работу помощниками собственную жену и детей. Во Франции это не является нарушением, но следователи выясняют, действительно ли члены семьи Фийона работали, или только получали зарплату.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура в конце апреля и в начале мая.