В Симферополе намерены перевести 25 маршрутов городского транспорта на нерегулируемый тариф, однако пока стоимость проезда остается неизменной. В этом заверяют в управлении транспорта и связи подконтрольной Кремлю администрации города.

Кроме того начальник нынешнего управления уверяет, что поднятие тарифов должно быть обосновано.

«Увеличение тарифа на проезд в городском общественном транспорте возможно только при улучшении качества предоставляемой услуги, что подразумевает обновление подвижного состава, внедрение системы ГЛОНАСС, кондиционирование салона и другое», – цитирует сайт российской администрации города Андрея Шабалина.

В настоящее время перевозки осуществляются по установленным тарифам: троллейбус – 12 рублей, автобусы – 13 рублей.

Подконтрольная Кремлю администрация Симферополя с 3 марта установила нерегулируемый тариф на 20 городских маршрутах общественного транспорта.

В феврале российские власти Симферополя просчитывали варианты повышения стоимости проезда в городском пассажирском транспорте. Цена проезда предположительно должна составить 20 рублей (около 9-10 гривен).