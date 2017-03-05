В Стамбуле проходит богослужение Константинопольского патриарха Варфоломея (трансляция)

В воскресенье, 5 марта в день Торжества православия в Стамбуле (Турция) проходит традиционное богослужение Константинопольского (Вселенского) патриарха Варфоломея из Свято-Георгиевского кафедрального собора. В Украине впервые организована видеотрансляция события.

Глава Открытого православного университета святой Софии-Премудрости отец Георгий Коваленко сообщает в Фейсбуке, что идея сделать трансляцию богослужения возникла две недели назад во время общения с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Проект реализуется совместными усилиями Константинопольского патриархата, Открытого православного университета святой Софии-Премудрости (Киев) и канала «ТСН».

Праздник Торжества православия совершается в первое воскресенье Великого поста в память о завершении эпохи иконоборчества в истории церкви и восстановления иконопочитания в VIII веке. Киев является одним из трех мест в мире, где хранятся 4 иконы доиконоборческого периода (Музей Ханенко).

Константинопольская церковь – мать-церковь Киевской церкви, о чем неоднократно заявляли на Фанаре. Первые православные епископы Киевской Руси во времена князя Владимира поставлялись Константинопольским патриархом, а Киевская митрополия была в составе Константинопольского патриархата с X до XVII столетия. Киевский князь Владимир Великий принял православное крещение в византийском Херсонесе (полуостров Крым), который находился в юрисдикции Константинополя.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году территория полуострова, как и Владимирский собор на Херсонесе, остались под церковной юрисдикцией Украинской православной церкви.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал Соответствующий закон. Международные организации признали оккупации и аннексии Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».