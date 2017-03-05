В Севастополе на площадке перед бывшим McDonald’s высадили деревья

В Севастополе на участке, прилегающем к бывшему McDonald’s (после аннексии Крыма Россией на его месте было открыто кафе «РосБургер»), на площади Лазарева вместо акаций в клумбах высадили саженцы тюльпанных деревьев. Такую инициативу проявили местные предприниматели, сообщается на сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Растения долгоживущие, хорошо переносят городские условия и имеют природный иммунитет к вредителям. По прошествии времени дерево приобретет густую крону и «зацветет тюльпанами» – его соцветия внешне напоминают этот цветок. Высаженным сегодня деревьям уже около 12 лет. Их первое цветение можно будет увидеть летом следующего года», – сообщает пресс-служба российского руководства города.

Директор учреждения «Парки и скверы» Андрей Анохин пообещал, что подобные инициативы по озеленению города найдут поддержку у органов нынешней власти. В частности такая идея есть относительно реконструкции одного из парков в Гагаринском районе Севастополя.