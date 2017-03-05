Нигерийские пираты освободили украинских и российских моряков судна BBC Caribbean – СМИ

Пираты, напавшие в начале февраля в территориальных водах Нигерии на грузовое судно BBC Caribbean, освободили всех восьмерых захваченных моряков, среди которых украинцы, в том числе три севастопольца, а также граждане России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию подконтрольного России уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцайя.

«У нас радостное событие: наши моряки уже во Франкфурте (Германия), все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа – семеро россиян и один украинец. Германская компания Briese провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения. Благодаря слаженным действиям все члены экипажа освобождены, они живы и здоровы», – сказал Буцай, добавив, что в ближайшее время моряки вернутся домой.

По его словам, родственники моряков уже уведомлены об успешном освобождении. По данным омбусмена, в ходе переговоров «удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма выкупа не разглашается».

Украинская сторона пока о возвращении моряков не сообщает.

С 5 февраля восьмеро моряков из России и Украины находились в плену у нигерийских пиратов. Трое из них – крымчане. Членов экипажа похитили когда их судно BBC Caribbean проплывало в Гвинейском заливе. Руководство севастопольской компании, которая набирала моряков, заверяло, что они живы и у них нет проблем со здоровьем. Судовладелец, а также российские и украинские дипломаты сообщали о переговорах с пиратами по поводу выкупа пленников.