Международный валютный фонд одобрил заем в 1 миллиард долларов для Украины

Международный валютный фонд сообщил в субботу, что достиг договоренности с правительством Украины, об открытии пути к предоставлению нового транша кредита, сумма которого составит 1 миллиард долларов.

Как сообщил глава миссии МВФ в Украине Рон ван Рооден, речь идет о заключении обновленного меморандума об экономической и финансовой политике.

Предоставление этого транша зависело от принятия в Украине поддержанного МВФ бюджета на 2017 год и реформ в банковской сфере.

Общая сумма нынешнего займа Украины от МВФ должна составить 17,5 миллиардов долларов, но очередные транши уже не раз задерживались из-за недостаточного продвижения Киева с реформами.