В США подтвердили планы резко сократить зарубежную помощь

В США подтвердили в субботу, что администрация Дональда Трампа предложит резко сократить помощь другим странам в 2018 бюджетном году.

Как сказал директор бюджетного управления Мик Малвейни, в бюджетном предложении, которое будет представлено позже в этом месяце, предусмотрено «достаточно радикальное» сокращение такой помощи и передача этих средств для использования в США.

По его словам, в первую очередь средства будет предложено передать на увеличение оборонных расходов.

Как сообщали в Белом доме, Трамп просил Конгресс увеличить в следующем году оборонные расходы на 54 миллиарда долларов, сократив при этом в значительной степени зарубежную помощь. Часть этих сокращений придется на бюджет Государственного департамента и программы Агентства по международному развитию США.

Сам Трамп в начале недели заявил, что его первое бюджетное предложение в Конгресс будет содержать «исторический рост оборонных расходов в целях восстановить опустошенные вооруженные силы».

Сейчас общая сумма годовых оборонных расходов США составляет около 603 миллиардов долларов.