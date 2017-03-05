Летно-испытательный центр в Кировском отметил 85 лет со дня основания

В крымском поселке Кировское отметили 85-лет со дня основания летно-испытательного центра имени Чкалова. Торжества прошли на территории аэродрома «Кировское», где в разные годы проходили испытания систем спасения спускаемых аппаратов космических кораблей, сообщает сайт подконтрольного Кремлю парламента Крыма.

Гости праздника ознакомились с авиационной техникой и вооружениями испытательного центра, среди которых – легкий военно-транспортный самолет АН-72, учебно-тренировочный самолет Л-39, военно-транспортный вертолет Ми-8, тяжелый корабельный вертолет Ка-27 ПС, вертолет Ка-226.80. Прошел и торжественный митинг с построением личного состава.

«Главным достоянием испытательного центра и его основным потенциалом являются, прежде всего, люди, которые ежедневно отдают свои силы, знания, опыт служению небу, коллектив компетентных специалистов и командования, которые достойно выполняют стратегические задачи, способствующие развитию боевой авиации, укреплению обороноспособности нашей страны», – отметила подконтрольные Кремлю первый заместитель председателя Госсовета Крыма Наталья Маленко.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».