Еще одна инстанция в Крыму намерена заняться проверкой реконструкции центра Симферополя

Подконтрольная Кремлю Счетная палата Крыма намерена провести проверку по информации о нарушениях при реконструкции центра Симферополя за бюджетные средства, сообщает «РИА Крым».

«Были жалобы людей на качество. Но качеством занялись сейчас, в настоящее время активно устраняются недостатки. А Счетная палата проверит, конечно. Раз есть информация, конечно, проверим», – подтвердил глава подконтрольного Кремлю Госсовета Владимир Константинов.

При этом он отметил, что реконструкция центра города проходила в аномальных для Крыма погодных условиях.

Нынешние власти власти Симферополя критиковали качество работ по реконструкции.

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская утверждала, что обратилась в подконтрольную Кремлю прокуратуру и российский Следственный комитет Крыма с просьбой привлечь чиновников к уголовной ответственности за некачественную реконструкцию центральных улиц Симферополя.

В Симферополе рабочие подрядной строительной компании ООО «Крым-Девелопмент» проводят работы по замене тротуарной плитки на месте ими же капитально отремонтированного ранее дорожного покрытия на улицах Карла Маркса и Пушкина.

На реконструкцию из городского бюджета было выделено около 180 миллионов рублей.